المشاط: اليمن سينتصر في معركته العسكريّة والسياسيّة والإداريّة

زار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة التخطيط للاطلاع على الخطط التنفيذية للدولة.

وأشاد الرئيس المشاط بدور المكتب في إعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الرؤية الوطنية، مؤكدًا دعم الجهود المبذولة في تنفيذ هذه الخطط والمشاريع.

واعتبر المشاط أن”اليمن تجاوز التبعية والارتهان للخارج، والقوى الوطنية المخلصة تشارك في بناء الدولة اليمنية الحديثة وفقا لأسس ومعايير علمية ومنهجية تضمن الاستدامة والنجاح”، لافتا إلى أن”اليمن سينتصر في معركته العسكرية والسياسية والإدارية، مهما كانت التحديات ومهما حشدت قوى العدوان وتآمرت، فإن مصيرها الفشل والهزيمة”.

وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن باستبسال الجيش واللجان الشعبية وما يسطره الأبطال من ملاحم في مختلف الجبهات، داعيا إلى ضرورة حل كافة المشاكل ومعالجة الصعوبات، مطالبًا حكومة الإنقاذ بدعم برامج بناء القدرات والأتمتة والبناء المؤسسي والإصلاح القانوني.

المصدر: المسيرة