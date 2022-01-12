البيت الأبيض: من المبكر معرفة مدى جدية روسيا في المفاوضات

اعتبر البيت الأبيض أنه “من المبكر” معرفة ما إن كانت روسيا جادة في خفض التوترات الأمنية مع أوكرانيا بعد المفاوضات الأمنية في جنيف.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء تعليقا على المفاوضات في جنيف: “من المبكر القول ما إذا كان الروس جديين بشأن سلك طريق الدبلوماسية”.

وأضافت أنه ينبغي الانتظار لمعرفة “إن كانوا مستعدين للتفاوض بجدية أم أنهم سيستخدمون المباحثات ذريعة للقول إن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح”.

وجددت بساكي رفض الولايات المتحدة للطلب الروسي ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مستقبلا معتبرة أن “البت بهذا الأمر عائد حصرا لأوكرانيا والدول الأعضاء الثلاثين في الحلف وليس لدول أخرى”.

وأضافت: “ثمة مجموعة من المباحثات التي يمكن أن تندرج ضمن سياق دبلوماسي لكن يعود للروس تحديد ما إذا كانوا سيعتمدون موقفا جديا منها أم لا”.

المصدر: فرانس برس + وكالات