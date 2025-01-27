واشنطن تعلن تمديد اتفاق وقف النار بين لبنان و”إسرائيل” حتى 18 شباط وبدء مفاوضات حول الأسرى

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أنه تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل” حتى 18 شباط/فبراير المقبل، بعد عدم التزام قوات الإحتلال بالموعد النهائي للإنسحاب من الجنوب اللبناني.

وفي بيان مقتضب، فجر اليوم، قال البيت الأبيض إنّ “الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي تشرف عليه الولايات المتحدة، سيبقى ساري المفعول حتى 18 شباط/فبراير 2025”.

ولفت البيان إلى أنّ “حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ المفاوضات لإعادة الأسرى اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

وفجر أمس الأحد، انتهت المهلة المحددة بـ60 يوما لانسحاب قوات الجيش الصهيوني المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، فيما واصلت قوات العدو التواجد في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.

المصدر: يونيوز