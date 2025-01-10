البيت الأبيض: ترامب سيحتاج لموافقة الكونغرس لرفع “العقوبات” عن روسيا

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن “إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقرارها فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي”.

وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات قد تمت بالتوافق مع فريق ترامب “لقد أطلعنا فريق ترامب على قراراتنا في كل مرحلة وفي كل قضية رئيسية، وشرحنا لهم ما نقوم به ولماذا؟”، وتابع “دعهم يعلقون بأنفسهم على هذا”.

وأضاف كيربي ردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات “أعتقد ذلك، هذه العقوبات هي إجراءات تنفيذية اتخذها الرئيس بايدن وسأترك الأمر للإدارة المقبلة لتقرر ما هي الإجراءات التنفيذية الأخرى التي يمكنها اتخاذها”، وأشار إلى أن “مصير العقوبات الأمريكية ضد روسيا سيعتمد بالكامل على الإدارة الجديدة لدونالد ترامب وبما في ذلك على قطاع الطاقة”.

وقال كيربي إن “إدارة ترامب سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستبقي على العقوبات أو ترفعها أو تعدلها، بما فيها تلك التي تم الإعلان عنها اليوم”، وأضاف “لكننا واثقون من أن هذه الإجراءات (العقوبات)، تلتحق بالخطوات الأخيرة لدعم أوكرانيا وتوفر للإدارة المقبلة نفوذا كبيرا لتحقيق سلام عادل ودائم”.

المصدر: روسيا اليوم