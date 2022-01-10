الدولار على جنونه وأخطر تداعياته على رغيف الخبز

تقرير: علي الرضا برو

جنون الدولار اوصلَهُ الى حد الاثنين والثلاثين الف ليرة لبنانية، واخطر التداعيات على رغيف الخبز، العالق بين وزارة الاقتصاد واصحاب الافران والمطاحن.

من الخبز الى البنزين، حيث اقفلت بعض المحطات امام المواطنين لتوقف عمليات توزيع المحروقات بانتظار صدور جدول الاسعار يوم غد والذي من المتوقع ان يحمل زيادة ملحوظة على الاسعار جراء الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار. هذا وشهدت بعض المحطات في الاطراف عودة لمشاهد الطوابير. وتطل ازمة الرغيف تطل برأسها مجدداً .. فقد شهدت اغلب المناطق اللبنانية انقطاعا لربطة الخبز ليل الاثنين .. من دون سابق انذار .. ولذلك اسبابه ..

وبينما يلوح مصرف لبنان برفع الدعم عن الطحين المخصص للخبز العربي .. الى اللحظة لا يزال الدعم قائما للطحين المخصص للكماليات .. ويتم فوق ذلك تهريبه وبيعه الى اسواق عربية وعالمية للاستفادة من دولاراته يقول المتضررون من اصحاب الافران والتجار.

يبقى السؤال الذي لا يجد المعنيون له جواباً شافياً .. هل سترفع كل فترة قضية الرغيف ويلوح بها للتمهيد لرفع الدعم الكلي عنه ؟ وهل نحن امام سيناريو دولرة ربطة الخبز ؟ سؤال لا يجيب عليه .. الا الايام الصعبة القادمة.

المصدر: المنار