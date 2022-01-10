ميقاتي من مصر: الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل فرصة لشباب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 17:02

ميقاتي من مصر: الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل فرصة لشباب لبنان

منذ 3 ساعة 10 January، 2022
ميقاتي
لبنان

اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم  للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود.
كلام ميقاتي جاء خلال تلبيته دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في المنتدى الشبابي الدول  الرابع الذي تقيمه مصر في مدينة شرم الشيخ بمشاركة عدد من الرؤساء والسياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين والشباب العرب والأجانب.
ووصل الرئيس ميقاتي وعقيلته الى مصر واستقبلهما الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقيلته ، وضم الوفد الرسمي اللبناني وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر  علي الحلبي.

المصدر: قناة المنار

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