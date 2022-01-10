حميه عرض مع وفد من مهندسي البقاع المخطط التوجيهي لقرى البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 14:22

حميه عرض مع وفد من مهندسي البقاع المخطط التوجيهي لقرى البقاع

منذ 41 mins 10 January، 2022
الوزير حمية
لبنان

عقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه، اجتماعا مع وفد من مهندسي البقاع تناول فيه المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع في مواضيع عدة أساسية منها، القسم الرضائي اي التي يتعلق بالإستحصال على رخص البناء لتسهيل عملية البناء بسبب تعددية الملكية ووجود مخالفات، بالاضافة الى المخطط التوجيهي العام لمعظم القرى في البقاع التي من خلاله يسهل العقد الذي يعترض عملية البناء، كما ان المخطط التوجيهي يؤدي الى تطوير المنطقة والمحافظة على الاراضي الخضراء وتنظيم قطاع البناء.

وطلب حميه من الوفد “اعداد دراسة مفصلة تلحظ القضايا المطروحة والاقتراحات ليصار الى عرضها على التنظيم المدني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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