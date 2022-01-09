مجلس النواب العراقي الجديد يعقد اليوم الأحد أول جلسة له (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2022 - 09:00
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وزارة الصحة العامة: 7547 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
وزير الصحة فراس الأبيض: موجة أوميكرون التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان تتحول إلى تسونامي
كهرباء لبنان: قطع محول ربط في محطة عرمون الرئيسية بسبب اقتحام محتجين للمحطة والانقطاع عام للتيار الكهربائي في كل لبنان
كهرباء لبنان: نناشد السلطات والقوى الأمنية لحماية منشآت المؤسسة واستعادة السيطرة على محطات التحويل الخارجة عن سيطرتها
وزارتا الصحة والتربية: تنظيم ماراتون - فايزر لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب من مواليد 2009 وما دون
وزارتا الصحة والتربية: الماراثون يستمر يومي السبت والأحد من الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر
صحيفة معاريف العبرية: "الجيش الإسرائيلي" ليس لديه خطة منظمة لحماية المستوطنات المتاخمة للحدود الشمالية
مصادر فلسطينية: إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال المواجهات في مخيم العروب شمال الخليل
إندلاع مواجهات في بلدة الزبابدة جنوب جنين وقوات الإحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة
طائرات العدوان الأمريكي السعودي تستهدف أبراج الاتصالات في منطقة قرن الاعجم بمديرية ريدة في محافظة عمران اليمنية
القوات المسلحة اليمنية توزع صوراً ووثائق تكشف عن عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة الشحن العسكرية الإماراتية
إستشهاد يمنيين اثنين وإصابة امرأة جراء غارات للعدوان السعودي الأمريكي في محيط صعدة بشمال البلاد
مصدر عسكري يمني: 84 غارة لطائرات العدوان السعودي الأمريكي على عدد من المحافظات خلال 24 ساعة بينها 48 غارة على شبوة
مصدر في غرفة ضباط الارتباط اليمنية: 138 خرقاً لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة
خلية الإعلام الأمني العراقي: العراق تسلم 50 عراقياً ينتمون إلى "داعش" من الذين ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية
تنسيقيات المسلحين: مقتل 3 جنود أتراك إثر انفجار استهدف مركبتهم قرب الحدود السورية التركية في ريف الرقة الشمالي
المندوب الروسي في فيينا: مناخ المحادثات إيجابي وعملي ونتحرك قدماً بشكل تدريجي
كبير المفاوضين الإيرانيين: الخلافات بشأن موضوع رفع العقوبات آخذة في الانحسار
الخارجية الإيرانية تدرج أسماء 51 شخصاً من المتورطين بجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني على قائمة العقوبات الخاصة بإيران
وزير خارجية الحكومة المؤقتة لطالبان يصل إلى طهران على رأس وفد لبحث مختلف القضايا مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الخارجية الروسية: نرصد تحسناً في الوضع بكازاخستان وعودة عمل المؤسسات الاقتصادية والخدمية تدريجياً
فرانس برس: أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا في العالم يومياً في الأسبوع الأول من 2022
بريطانيا تسجل أكثر من 146 ألف إصابة و313 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
مقتل 17 مصريا على الأقل وإصابة 18 آخرين في تصادم وقع في محافظة جنوب سيناء بين حافلة نقل ركاب وحافلة صغيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
بريطانيا تسجل أكثر من 146 ألف إصابة و313 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
مقتل 17 مصريا على الأقل وإصابة 18 آخرين في تصادم وقع في محافظة جنوب سيناء بين حافلة نقل ركاب وحافلة صغيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الأميركي جو بايدن: ترمب روج لأكاذيب بشأن انتخابات 2020 ولم يفعل أي شيء عند هجوم مناصريه على الكابيتول
بايدن: ترمب كان أول رئيس يرفض قبول نتائج الانتخابات ولن أسمح لأي شخص أن يضع خنجرا في عنق الديمقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الصحة الفرنسي: تسجيل أكثر من 335 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء
استشهاد شاب فلسطيني بنيران العدو في محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل مستوطن صهيوني غرب رام الله
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مجلس النواب العراقي الجديد يعقد اليوم الأحد أول جلسة له (وكالة يونيوز)
منذ 10 mins
9 January، 2022
العراق
مجلس النواب العراقي
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