مجلس النواب العراقي الجديد يعقد اليوم الأحد أول جلسة له (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2022 - 09:00

مجلس النواب العراقي الجديد يعقد اليوم الأحد أول جلسة له (وكالة يونيوز)

منذ 10 mins 9 January، 2022
أخبار موقع المنار

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