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January 6 2022 - 23:32

سوريا تعرب عن أسفها للأحداث الجارية في كازاخستان وتدعو لاعتماد لغة الحوار

منذ 1 ساعة 6 January، 2022
الخارجية السورية
سورية - عربي وإقليمي

أعربت سوريا عن بالغ أسفها للأحداث الجارية في كازاخستان والتي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داعية إلى اعتماد لغة الحوار في معالجة الوضع الراهن هناك.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين “إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن بالغ الأسف للأحداث الجارية في جمهورية كازاخستان الصديقة والتي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار ولا تخدم بأي حال معالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين”.

وأضاف المصدر إن “سورية تدعو إلى اعتماد لغة الحوار في معالجة الوضع الراهن في كازاخستان وتثني على الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكازاخية في هذا الصدد ومن شأن ذلك فقط إيجاد مخرج للمشاكل القائمة وعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد”.

المصدر: وكالة سانا

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