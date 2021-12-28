الرئيس الإيراني يعتزم زيارة روسيا بداية العام الجديد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2021 - 11:52

الرئيس الإيراني يعتزم زيارة روسيا بداية العام الجديد

منذ 7 mins 28 December، 2021
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي
ايران - عربي وإقليمي

 أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علی بهادري جهرمي الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، “يعتزم التوجه إلى روسيا بداية العام الجديد”. وقال بهاردي جهرمي في إفادة صحفية “المعاون السياسي للرئيس الإيراني يقوم بالتنسيق لتنظيم برنامج الزيارة”. وأضاف “رئيسي تلقى دعوة من نظيره الروسي فلادمير بوتين لزيارة موسكو والزيارة ستكون ضمن سياق تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية”. وستحمل زيارة رئيسي إلى موسكو أول لقاء بينه وبين بوتين منذ توليه منصب الرئيس الإيراني في آب/أغسطس الماضي.

المصدر: سبوتنيك

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