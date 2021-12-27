الصحة المصرية: من لم يتلق لقاح كورونا سيفقد حقه في الخدمات الحكومية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2021 - 08:40

الصحة المصرية: من لم يتلق لقاح كورونا سيفقد حقه في الخدمات الحكومية

منذ 1 ساعة 27 December، 2021
61c9066c4c59b7101f326456
عربي وإقليمي - مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن كل مواطن تجاوز الـ18 عاما من العمر ولم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيفقد حقه في الحصول على الخدمات الحكومية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار إن “إجبارية التطعيم تخص كل من تجاوز 18 عاما ولا تشمل الأعمار بين 12 و18 لأنها مرحلة اختيارية”.

وأضاف أن “قرارات الوزارة موجهة إلى كل من تجاوز 18 عاما، بمعنى أنه لن يتمكن أي مواطن من الحصول على الخدمات الحكومية أو الطالب من دخول الامتحان قبل حصوله على التطعيم وكذلك دخول الحرم الجامعي أو الحصول على رخصة قيادة”.

وشدد على أن “إجبارية التطعيم تعني أن من يرفض تلقي اللقاح يفقد حقه في الحصول على خدمات الدولة سواء في الصحة أو التعليم”، مشيرا إلى أن “أعداد الجرعات التي تم استخدامها من اللقاحات حتى الآن شارف على 55 مليون جرعة”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة