التحالف الدولي بقيادة واشنطن يعلن انسحاب كافة قواته القتالية المحتلة من العراق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2021 - 08:40

التحالف الدولي بقيادة واشنطن يعلن انسحاب كافة قواته القتالية المحتلة من العراق

منذ 1 ساعة 27 December، 2021
61c93bf74c59b71378417861
العراق - عربي وإقليمي

أكد التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أنه لم تعد لديه قوات قتالية في العراق منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقال التحالف أمس الأحد: “اعتبارا من 9 كانون الأول/ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق”.

وأضاف: “لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني (بشأن سحب القوات القتالية)، وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق”.

وأوضح أنه “كان الانتقال المبكر ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة (الخاصة بإقليم كردستان شمالي البلاد)، في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد عصابات داعش الإرهابية”.

وأردف: “بالنسبة للقوات الأمريكية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش”.

وفي 26 تموز/يوليو الماضي، اتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الاحتلال الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021.

المصدر: وكالة الاناضول

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة