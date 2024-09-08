توجه حكومي عراقي لاقرار اتفاق حول انسحاب أمريكا من البلاد

تتوجه الحكومة العراقية إلى إقرار إتفاق من اجل انسحاب قوات الاحتلال الاميركي من البلاد، وتقدمت خطوات الى الامام لحسم هذا الملف وإن لم تفصح عن نتائج المباحثات.

وأوضح مقربون من الحكومة أن المحادثات الاخيرة بين العراق واميركا حول مصير قوات ما يسمى التحالف الدولي في العراق، انتهى باتفاق خروج مئات الجنود الامريكيين بحلول سبتمبر أيلول عام 2025، وخروج كامل القوات في عام 2026، بانتظار الإعلان النهائي لهذا الاتفاق الذي من المرجح أن يكون قريباً

وتقول المعلومات إن المفاوض العراقي نجح في إلزام الجانب الاميركي بإخراج قواته في توقيتات محددة لاسيما بعد أن انتفت الحاجة لوجودهم، أمرٌ ينسجم مع التوجه العام في البلاد حيث ترفض فصائل المقاومة والقوى الدينية والعشائرية بقاء أي جندي اميركي على الاراضي العراقية، وسط دعوات تطالب بتفعيل قرار البرلمان العراقي القاضي بجلاء القوات الاميركية بشكل كامل.

وكانت قوات الاحتلال الاميركي انسحبت من العراق عام 2011 بفعل ضربات المقاومة وتوحيد الجبهة الداخلية حكوميا وسياسيا ضد الوجود الاجنبي، لكنهم عادوا من بوابة ما سموه بالتحالف الدولي لمساعدة العراق في حربه ضد الارهاب عام 2014، أما اليوم وفي ظل الاستقرار الامني الذي تشهده البلاد لامبرر لوجودهم يقول العراقيون في وقت تغيب فيه الاحصاءات الدقيقة لإعدادهم داخل القواعد العسكرية.

وباركت القوى والاحزاب والتيارات الوطنية جهود الحكومة العراقية في مفاوضاتها الاخيرة مع الجانب الاميركي والتي حددت بموجبها عام 2026 موعدآ نهائياً لخروج القوات الاميركية من البلاد.

المصدر: المنار