بينيت: سنعمل على مضاعفة الاستيطان في هضبة الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2021 - 16:00

بينيت: سنعمل على مضاعفة الاستيطان في هضبة الجولان

منذ 48 mins 26 December، 2021
نفتالي بينيت
عربي وإقليمي - كيان العدو

أعلن رئيس لوزراء العدو الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد، أن حكومته “ستعمل على مضاعفة الاستيطان في هضبة الجولان”.

 جاءت تصريحات بينيت خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، والتي عقدت بشكلٍ استثنائي في مستوطنة “ماڤو حماة” في الجولان السوري المحتل. وقال بينيت إن “هذه حكومة صهيونية، تحقق الصهيونية بالأعمال وليس بالأقوال. بعد دقائق سنلتقي في جلسة خاصة للحكومة من أجل المصادقة على خطة المليار، التي لم يسبق لها مثيل منذ عام 1967، وهدفها تنمية حقيقية في الجولان”، حسب زعمه.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن “الحكومة ستبحث خلال جلستها المصادقة على مخطط حكومي لمضاعفة عدد المستوطنين، ويشمل هذا المخطط بناء مستوطنتين جديدتين وزيادة 3300 وحدة استيطانية لمستوطنة (كتسرين) وهي تعتبر كبرى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان”.

المصدر: سبوتنيك

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