وزير الخارجية یهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد

هنأ وزير الخارجية الايراني في رسالة تهنئة بعيد الميلاد السيد المسيح (ع) للمسيحيين في إيران و في أنحاء العالم .

وجاء في رسالة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم وخاصة أبناء الديانة المسيحية في إيران، بمناسبة عيد ميلاد المسيح وعيد الكريسمس:

بسم الله الرحمن الرحیم

“اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الآخرة و من المقربین”

انني اهنىء بميلاد المسيح نبي السلام والمصالحة وحامل راية الرحمة والإيثار ، وكذلك أهنىء حلول عيد الميلاد ( كريسمس ) للمسيحيين في العالم ، ولا سيما أبناء الطائفة المسيحية النبلاء ومحبي الوطن في إيران.

واضاف أمير عبداللهيان: وفي الظروف الصعبة الحالية بسبب وباء الكورونا ، يحتاج الناس إلى المزيد من المحبة والصداقة والوفاء و تحقيق الرسائل النورانية والسماوية للرسل الإلهي. ويتطلع الجميع إلى السلام والتعايش بين أتباع الديانات الإبراهيمية والقضاء على الظلم .

وتابع وزير الخارجية في الرسالة: أتمنى لجميع شعوب العالم ، ولا سيما أتباع ديانة السید عيسي المسيح( ع )، أن يكون هذا العام عامًا من الصحة والسعادة والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي، أمس الجمعة ،برقية تهنئة الى رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، البابا فرنسيس، بمناسبة ميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام وبدء العام الميلادي الجديد 2022، أعرب فيها عن شكره وتقديره لجهود البابا في سبيل تقريب القلوب بين أتباع الديانات السماوية.

ووصف رئيسي في برقيته، الاحتفال بهذا المولد المبارك يعد فرصة لتكريم السيدة مريم (سلام الله عليها)، وتذكيرًا بالصفات الأخلاقية لقدوة الإيثار، ومبشر خلاص المستضعفين، النبي عيسى عليه السلام، رسول السلام والمحبة، في مواجهة هيمنة السلطويين وإعطاء الأمل بمستقبل واعد للبشرية.

المصدر: وكالة ارنا