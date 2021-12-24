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December 24 2021 - 15:10

الخارجية التركية: الدبلوماسية هي الحل للتوتر بين كييف وموسكو

منذ 28 mins 24 December، 2021
الخارجية التركية
تركيا - عربي وإقليمي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الجمعة، أنه “في أجواء التوتر بين كييف وموسكو، هناك حاجة إلى الدبلوماسية لحلها”. وقال تشاووش أوغلو، خلال جلسة لأكاديمية الأمن لمجلس العلاقات الدولية عبر الفيديو، “لقد وصل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وروسيا وحلف شمال الأطلسي إلى أبعاد خطيرة. لمجرد أن لدينا علاقة شاملة مع روسيا لا يعني أننا سوف نتجاهل مبادئنا وعلاقاتنا الوثيقة مع أوكرانيا. في حل لمثل هذه المعادلات المعقدة، نقوم بكل ما هو ضروري لأمننا القومي”.

يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني. في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع يوم أمس الخميس، أن روسيا مستعدة للعمل مع تلك القوى في أوكرانيا التي تتطلع لبناء علاقات حسن الجوار.

المصدر: سبوتنيك

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