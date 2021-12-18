السيد رئيسي يؤكد على تعزيز العلاقات بين ايران وقطر في شتى المجالات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2021 - 12:52

السيد رئيسي يؤكد على تعزيز العلاقات بين ايران وقطر في شتى المجالات

منذ 49 mins 18 December، 2021
رئيسي: يمكن التوصل الى اتفاق جيد لو قرر الطرف المقابل رفع الحظر
ايران - عربي وإقليمي
أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي على “تعزيز العلاقات مع دولة قطر في شتى المجالات”. جاء ذلك في برقية بعثها آية الله رئيسي الى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الرئيس الايراني في برقية التهنئة عن ارتياحه للعلاقات الودية بين البلدين الصديقين والشقيقين، مؤكداً على “ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”، معرباً عن أمله في “التعاون بشكل أكبر من أجل ضمان مصالح شعبي البلدين من خلال الاعتماد على القدرات المشتركة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة”.

وأعرب الرئيس  الايراني عن تمنياته لأمير قطر “بموفور الصحة والموفقية، ولشعبه بالسعادة والازدهار”.

المصدر: ارنا

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