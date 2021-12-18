السيد رئيسي يؤكد على تعزيز العلاقات بين ايران وقطر في شتى المجالات

وأعرب الرئيس الايراني في برقية التهنئة عن ارتياحه للعلاقات الودية بين البلدين الصديقين والشقيقين، مؤكداً على “ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”، معرباً عن أمله في “التعاون بشكل أكبر من أجل ضمان مصالح شعبي البلدين من خلال الاعتماد على القدرات المشتركة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة”.

وأعرب الرئيس الايراني عن تمنياته لأمير قطر “بموفور الصحة والموفقية، ولشعبه بالسعادة والازدهار”.