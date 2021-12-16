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December 16 2021 - 04:20

أسعار الوقود في السعودية تزداد نحو 48 بالمئة

منذ 26 mins 16 December، 2021
Neft Saudia
اقتصاد - صفحات منوعة

أظهرت بيانات حكومية سعودية يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 1.1 في المئة في نوفمبر /تشرين الثاني عما كان عليه قبل عام وأن الزيادة عن الشهر السابق بلغت 0.2 في المئة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة السنوية ترجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النقل التي زادت 5.7 في المئة بسبب ارتفاع أسعار البنزين 47.9 في المئة على أساس سنوي.
وقالت المملكة في ميزانيتها لعام 2022 إن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم هذا العام إلى 3.3 بالمئة في المتوسط “بسبب تلاشي التأثير الأساسي لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات في يوليو تموز من العام الماضي.”

المصدر: رويترز

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