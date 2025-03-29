دول عربية تعلن غداً الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر ودول عربية أخرى أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال. بينما أعلنت كل من سوريا والأردن وسلطنة عمان والوقف السني في العراق أن بعد غدٍ الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم للنظر فيما يردها بشأن ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1446 هجريًا، وبناءً على شهادة عدد من الشهود العدول برؤية الهلال، قررت الدائرة أن يوم غدٍ الأحد الموافق 30 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

بدورها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الدولة، وذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى الوزارة مساء اليوم.

من جانبه، أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات أن يوم غدٍ هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتًا شرعيًا مساء هذا اليوم، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن غدًا الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم السبت، أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وفي لبنان، أعلن دار الفتوى في لبنان أن يوم غدٍ هو أول أيام عيد الفطر، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

في المقابل، أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد في سوريا، وفقًا لما وردته وكالة الأنباء الرسمية.

كذلك أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، والاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد في المملكة.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني اليوم السبت، أن بعد غدٍ الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلاً عن لجنة استطلاع الهلال بأن يوم غدٍ الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

المصدر: الجزيرة نت