إيران تستعد لتصدير النفط إلى أوروبا

أعلنت الشركة الوطنية للنفط في إيران عن تغير أساليب تسعير النفط الإيراني من مقياس “برنت” إلى القاييس المعتمدة أوروبيا، ابتداء من العام القادم 2022.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته الشركة الوطنية للنفط في ايران.

ويرى خبراء أن هذا الإجراء يعتبر مؤشرا عن قرب استئناف صادرات النفط الإيراني إلى الدول الأوروبية بعد انقطاعها بسبب اجراءات الحظر الأميركية.

ويوم أمس أعلنت إيران عن زيادة في أسعار نفطها للمشترين الآسيويين، وحددت سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الخفيف لهؤلاء المشترين عند 3.10 دولار فوق متوسط خامي عمان/دبي لشهر يناير 2021.

المصدر: وكالة تسنيم