“Meta AI” تطلق في أوروبا بعد عام كامل من المفاوضات

يتوفر Meta AI في أميركا منذ عام 2023، لكن الشركة اضطرت لتأجيل إطلاقه في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف تنظيمية.

والآن، يبدو أن فريق زوكربيرغ قد توصل أخيرًا إلى اتفاق محدود مع الجهات التنظيمية الأوروبية، وسيطرح نسخة من Meta AI في الاتحاد الأوروبي.

يبدو أن بعض المشاكل لم تُحل بعد، نظرًا لأن النسخة الأوروبية من المنتج ستكون محدودة نسبيًا مقارنةً بـMeta AI في أميركا، بحسب تقرير نشره موقع “digitaltrends” واطلعت عليه “العربية Business”.

سيعمل البرنامج كدردشة فقط، دون أي من قدراته متعددة الوسائط التي يدعمها Llama، مثل إنشاء الصور أو الإجابة على أسئلة حول الصور.

سيتمكن مستخدمو “إنستغرام” من استخدام روبوت المحادثة لعرض أنواع معينة من المنشورات، أو ببساطة الدردشة معه لتبادل الأفكار.

كان أحد الأسباب الرئيسية لمنع الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إطلاق “Meta AI” العام الماضي هو مخاوف الخصوصية.

أرادت الشركة استخدام كل محتوى المستخدم المنشور وكل البيانات التي تم جمعها منذ عام 2007 لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها بحجة أن الجميع اختاروا عرض هذه المعلومات علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

لسوء حظ “ميتا”، لم يُقبل هذا الاقتراح لدى الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى جولة محادثات استمرت قرابة عام لحل المشكلة.

والنتيجة هي أن النسخة الأوروبية من “ميتا” للذكاء الاصطناعي غير مُدرَّبة على أي بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، وقد أُزيلت قدرات الوسائط المتعددة في الوقت الحالي ريثما تُجرى مفاوضات أخرى.

أكدت الشركة رغبتها في مواصلة المحادثات وإضافة المزيد من الميزات إلى تطبيقها الأوروبي في نهاية المطاف.

ستتوفر النسخة المحدودة ابتداءً من هذا الأسبوع على “واتساب” و”فيسبوك” و”إنستغرام” و”ماسنجر”.

المصدر: مواقع