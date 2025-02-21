بوشكوف: المحادثات السرية بين بوتين وترامب “كابوس أوروبا”

علق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف على الغلاف الجديد لمجلة “الإيكونوميست” قائلا إن “كابوس أوروبا” يتمثل بالمحادثة السرية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقال بوشكوف: “بوتين وترامب يجريان محادثة سرية وراء طاولة لا يوجد فيها أي مشاركين آخرين في المفاوضات. “أسوأ كابوس في أوروبا”، صدرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية بمثل هذا الغلاف، المصمم باللونين الأحمر والأسود الداكنين والمثيرين للقلق”.

ونشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية غلافا على منصة “إكس” يحمل صورة للرئيس بوتين ونظيره الأمريكي ترامب وهما يجلسان وراء رأس طاولة كبيرة بمفردهما. وعلقت عليها “أسوأ كابوس في أوروبا”.



ولم يستبعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، أن تنعقد القمة بين بوتين وترامب قبل نهاية الشهر الجاري.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية