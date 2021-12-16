البنك المركزي الاميركي: تأثير “أوميكرون” على الاقتصاد غير واضح حتى الآن

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول، إنه من غير الواضح حتى الآن مدى الخطر الذي يشكله متحور فيروس كورونا الجديد” أوميكرون” على الاقتصاد الأميركي.

وأضاف باول أن من غير الواضح كيف سيكون تأثير أوميكرون على التضخم أو النمو أو التوظيف، لكنه قال “أظن أنه، موجة تلو موجة، فإن الناس يتعايشون مع هذا.” وفق روترز.

وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحفي بعد أن ضاعف مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة تقليص مشترياته من السندات في أحدث اجتماع للجنته للسياسة النقدية الذي اختتم يوم الأربعاء.

المصدر: سبوتنيك