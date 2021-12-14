النائب عراجي: لتطبيق الاجراءات الوقائية واستمرار حملات التلقيح

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة فراس أبيض، للبحث في موضوع زيادة الاصابات بفيروس “كورونا”.

وذكر النائب عراجي أن الوزير أبيض أكد ضرورة رفع جهوزية المستشفيات بعد ارتفاع الاصابات بالكورونا”، وقال إن “هناك 913 سريرا منها 369 عناية، نسبة الاشغال كانت 76 بالمئة وهي نسبة عالية وتدعو للقلق”، مشددا على “أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية لانها تخفف من نسبة الاصابات والدخول الى المستشفيات، حتى ان الملقحين يجب ان يتخذوا الاجراءات الوقائية”.

وأضاف أنه “في السنة الماضية بعد فترة الاعياد، ارتفعت الاصابات والمعدل بين 1600 و1900 حالة، لا نريد ان نصل الى ما وصلنا اليه السنة الماضية. صار هناك نوع من التفلت، وتمنينا على معاليه وعلى كل الوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة السياحة وكذلك وزارة الداخلية ان تتشدد ويتم تطبيق التدابير الوقائية. لدينا عدد كاف، من اللقاحات ووصل عدد الملقحين الى 150 الف الاسبوع الماضي وهذا رقم جيد، وعلينا ان نستمر هكذا ولا حجة لعدم التلقيح. لا نريد ان يحصل معنا كما حصل السنة الماضية لتفشي الاصابة بالكورونا، وليس لدينا القدرة ان نواجه الكورونا، واللقاحات موجودة”.

وتابع النائب عراجي أن اللجنة تطرقت الى موضوع الادوية، هناك ادوية مفقودة، وبعض الأدوية المتعلقة بالامراض السرطانية أو المستعصية هناك كمية قليلة منها.. طلبنا من الوزير ان يتشدد مع شركات الادوية التي ليس لديها حجة بألا توزع الادوية في السوق. الادوية ما تزال مفقودة ونريد ان تتوفر في أسرع وقت والمفروض ان يتدخل مجلس الوزراء. يجب ايجاد حل لتمويل القطاع الصحي، واتمنى على الناس ان تلتزم بالاجراءات في فترة الاعياد، وأقول ان لدينا نقصا في الجسم التمريضي، زهاء ألفي ممرض وممرضة تركوا عملهم في المستشفيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام