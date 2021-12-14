لماذا تزيد السمنة من مخاطر الأعراض الحادة لكورونا؟

خطر الإصابة بالأعراض الحادة لـكوفيدـ19 ولفترة طويلة يزيد بشكل كبير لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وهي المعلومة المعروفة منذ فترة طويلة. لكن وفق الدراسات الحديثة فإن فيروس كورونا يصيب الخلايا الدهنية بشكل مباشر. والأكثر من ذلك، فإنه في حالات كوفيد الشديدة، يؤدي مباشرة إلى حدوث التهاب في الخلايا الدهنية.

وأوضحت د. كاثرين بليش، البروفيسور بالمركز الطبي بجامعة ستانفورد والتي قامت بإجراء هذه الدراسة، أن “البيانات الواردة من دراستنا تشير إلى أن عدوى الأنسجة الدهنية والاستجابة المصاحبة لها والتي تتمثل في الالتهابات قد تكون أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص البدينين يتصرفون بشكل سيء عند الإصابة بالفيروس.

المصدر: dw.com