الصين توافق على أول علاج ضد كوفيد-19

أعطت الصين للمرة الأولى موافقتها على علاج ضد كوفيد-19 بعد سنتين على ظهور المرض على أراضيها وعلى خلفية تجدد انتشاره، وخلافا لوظيفة لقاح وقائي، يستهدف العلاج المرضى المصابين بالفيروس بهدف تجنب تعرضهم لمضاعفات خطيرة، بحسب ما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

تمكنت الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في ووهان (وسط) في نهاية 2019 من السيطرة على الوباء تقريبا عبر اعتماد اجراءات جذرية مثل إغلاق الحدود والمراقبة المشددة للتنقلات وفرض إغلاق. وتؤكد الصين التي لا تسمح بأي لقاح أجنبي، انها لقحت أكثر من 70% من سكانها بفضل لقاحات محلية الصنع.

رغم ذلك واجهت البلاد في الأشهر الماضية تجددا في الإصابات المحصورة التي تبقى أقل من الارقام اليومية التي تعلن في الخارج. وفي مذكرة نشرت الأربعاء أعلنت الوكالة الوطنية للادوية أنها أعطت “موافقة طارئة” لعلاج صيني ضد كوفيد-19 يستند على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

المصدر: مواقع اخبارية