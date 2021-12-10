روسيا: سنجد أشكالا مناسبة للرد على العقوبات الغربية الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2021 - 21:18

روسيا: سنجد أشكالا مناسبة للرد على العقوبات الغربية الجديدة

منذ 31 mins 10 December، 2021
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

أكدت روسيا أنها ستجد أشكالا مناسبة للرد على العقوبات الغربية المحتملة بما في ذلك قطعها عن نظام التعاملات المصرفية الدولي “SWIFT”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: “فيما يتعلق بأشكال الرد في حال وصول الأمر إلى هذه النقطة، فنحن نفعل كل ما بوسعنا لإعادة الطرف المقابل إلى رشده والتوضيح له أنه يجب القيام بكل ما يمكن لمنع حصول ذلك. سنواصل العمل على تحقيق ذلك… لكن في حال وصول الأمر إلى هذه النقطة سيتم إيجاد أشكال للرد وإمكانيات لحمايتنا من تبعات مثل هذه التصرفات الطائشة”.

وبحسب الدبلوماسي الروسي، تتبع الإدارة الأمريكية في المجال الاقتصادي تصرفات “غريبة للغاية”، حيث تحاول الولايات المتحدة استخدام التهديدات ضد روسيا.

وتابع ريابكوف “هذه المناورة غير مستحقة أصلا، فهي غير فعالة حتى من وجهة نظر الأهداف التي يسعى واضعو سياسة العقوبات تجاه الاتحاد الروسي إلى تحقيقها. يوجد هنا حتى تناقض منطقي. إنه يتمثل في أن التهديد بالعقوبات يرتكز على بعض الأعمال التي نقوم بها في أراضينا بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحديد ما يمكننا فعله في أراضينا وما لا يمكن”.

المصدر: روسيا اليوم

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