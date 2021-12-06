الارقام القياسية للدولار في الفترة الاخيرة، ماذا قال استطلاع الرأي عنها؟

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول ارتفاع سعر الدولار في لبنان الى ارقام قياسية في الاسبوعين الماضيين ليبلغ في احد ارقامه 25000. وجاء في النتائج:

تسجيل سعر الدولار في لبنان ارقاماً قياسية نتيجة لـ:

– عدم ضبط التلاعب بسعر الصرف (83%)

– استمرار الازمة النقدية (17%)

عدد المشاركين: 1,570

ان تسجيل سعر الدولار في لبنان ارقاماً غير مسبوقة هو نتيجة لعدم ضبط التلاعب بسعر الصرف، بحسب الغالبية العظمى من المستطلعين.

ان الازمة المالية والنقدية التي باتت معروفة الاسباب والتي ادت الى تراجع سعر الليرة والارتفاع الفاحش في الاسعار، كانت وراء ارتفاع سعر الدولار ، ولكن استمرار الارتفاع والقفزات الاخيرة بشكل غير مسبوق للدولار يتحمل مسؤوليتها من لا يقوم بدوره ومسؤوليته في ضبط التلاعب بسعر الصرف والذي باتت اهدافه ربحية وتجارية.