تكتل “بعلبك الهرمل”: الحصار الأميركي لن ينفع مع أهل المقاومة وحلفائها

أكد تكتل “بعلبك الهرمل” النيابي في بيان له السبت بعد إجتماعه الدوري ان “سياسة الحصار الأميركي الذي تفرضه على اللبنانيين إدارة البيت الأبيض، هي سياسة لن تجدي نفعا ولن تؤتي ثمارها مع أهل المقاومة وحلفائها الذين مكنتهم التحديات من ممارسة الصبر الإستراتيجي”.

واعتبر التكتل أن “سياسة الإدارات الأميركية المتعاقبة، دأبت وما تزال على التدخل السافر في الشؤون اللبنانية كافة الإقتصادية والنقدية والمالية والقضائية من خلال الخاضعين لها، هادفة من وراء ذلك إلى تطويع لبنان وكل اللبنانيين لسياساتها العدوانية الظالمة والتي تريدهم متخلين عن عوامل القوة، خدمة لإسرائيل وأعوانها في هذا الوطن وفي المنطقة”.

وأضاف التكتل “أمام التفلت الجنوني لسعر صرف الدولار وانعكاس ذلك على أسعار الدواء والغذاء والمشتقات النفطية والقدرة الشرائية للبنانيين، ندعو المسؤولين المعنيين إلى حماية المواطنين من خلال القيام بإجراءات جريئة وشجاعة تلجم بها السوق السوداء والمافيات والكارتيلات”، ولفت الى ان “العلاجات الترقيعية لم ولن تجدي نفعا أمام عملية التفلت الجنونية هذه”.

وطالب التكتل “الحكومة بتحمل مسؤولياتها وتأمين إحتياجات الناس في ظل هذا الوضع المعيشي المأساوي”، وشدد على “ضرورة أن يتم تنفيذ البطاقة التمويلية لتأخذ دورها في حياة المواطنين ولتخفف من معاناتهم”.

من جهة ثانية، قال التكتل “أمام مخاطر كورونا المستجدة وارتفاع أسعار الدواء، ندعو وزارة الصحة إلى وضع خطة طوارىء صحية تستجيب لحاجات الناس والمستشفيات ولتداعيات رفع الدعم عن الدواء وترك المواطنين في مهب الفواتير”، وشدد على “ضرورة الإقبال على تلقي اللقاح واتباع الإجراءات الوقائية المعروفة درءا لمخاطر الإصابة”، ولفت إلى “أهمية ما قدمه سماحة الأمين العام لحزب الله، لناحية الجهوزية في مجال التعاون مع وزارة الصحة في كل المناطق لمواجهة المتحور الجديد من كورونا وتقديم الدواء والعناية الصحية خدمة لجميع المرضى المحتاجين إليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام