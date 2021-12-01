الذهب يرتفع مع تراجع عائدات السندات

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مدعومة بالإقبال علي شرائه بسبب تراجع عائدات السندات وعدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي نتيجة انتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1778.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتسجل 1780.60 دولار.

وانخفض الذهب يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في شهر بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن البنك سيبحث ما إذا كان سينهي حملة شراء السندات في وقت أبكر من المتوقع خلال اجتماعه المقرر هذا الشهر كما أشار إلى أن كلمة “مؤقت” لم تعد معبرة بدقة عن وضع التضخم.

ومن شأن خفض إجراءات التحفيز ورفع أسعار الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 22.82 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.9 في المئة إلى 942.59 دولار بينما زاد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1751.02 دولار.

المصدر: رويترز