مصر: سنزيد 50 مليون نسمة بحلول 2050

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان المصرية، إنه “إذا استمر معدل النمو السكاني بالارتفاع، سنزيد حوالي 50 مليون نسمة بحلول عام 2050”.

وأكد توفيق أن “الدولة وضعت خطة لمواجهة الزيادة السكانية، كما أن هناك 22 وزارة تعمل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنظيم السكان”، مبينا أن “الخطة التي وضعت كانت تهدف أن يكون هناك 96 مليون مواطن في عام 2020، ولكم تم تخطي معدل الـ100 مليون، وهذا الأمر يدل على التقصير”.

وقال: “هناك تقصير من قبل أكثر من جهة بشأن الزيادة السكانية”، مشددا على أنه “يجب أن يكون هناك تثقيف بالمشكلات التي تواجه الدولة بشأن الزيادة السكانية، وأن الإعلام له دور في التوعية”.

وأضاف: “إذا استمر معدل النمو السكاني المرتفع الحالي سيكون من المتوقع أنه في 2050، سنزيد 50 مليون نسمة، وهذا الأمر يعني أن هناك مشكلات كثيرة في التعليم والصحة والتغذية”.

المصدر: روسيا اليوم