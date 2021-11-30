بوتين: توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لروسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2021 - 15:22

بوتين: توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لروسيا

منذ 21 mins 30 November، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لروسيا.
وأكد الرئيس الروسي خلال مشاركته في منتدى “روسيا تنادي” اليوم الثلاثاء، أنه إذا ظهرت بأوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في بضع دقائق فإن روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة.
ولفت بوتين إلى إنه لا توجد إجابة معقولة على السؤال عن سبب اقتراب الناتو من الحدود الروسية.
وأوضح أن “العلاقات بين روسيا والغرب جميعا، كانت في التسعينيات وحتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين صافية، لماذا الحاجة إلى توسع الناتو قرب حدودنا؟”.

المصدر: RT + نوفوستي

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