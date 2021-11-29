الامام الخامنئي: القوة البحرية للجيش الايراني منحت العزة للبلاد

وحضر هذه المراسم اللواء عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش، العميد شيرازي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، العميد طيار نصير زادة نائب رئيس أركان القوات المسلحة، محمد مهدي إسماعيلي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، حجة الإسلام محمد حسني رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي بالجيش، الادميرال سياري المساعد التنسيق لقائد الجيش، العميد صباحي فرد قائد قوة الدفاع الجوي، العميد وحداي قائد القوة الجوية، الأدميرال ايراني قائد القوة البحرية، العميد ابو الفضل شكارجي مساعد رئيس الأركان للشؤون الثقافية والدفاعية، العميد فلاح المساعد التنسيقي لقائد القوة البرية، العميد شرفي، نائب المساعد التنسيقي لقائد الشرطة، الأدميرال حسين خانزادي مساعد القائد العام للجيش للشؤون الإستراتيجية وعدد من القادة والمسؤولين العسكريين والمدنيين.

يذكر ان الدورية الـ 75 للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤلفة من المدمرة “سهند” السفينة اللوجستية العملاقة “مكران” عادت الى المياه الاقليمية الايرانية يوم 9 سبتمبر/ايلول الماضي في ختام رحلة استغرقت 133 يوما قطعت فيها 44 الف كم.

وكانت هذه الدورية البحرية قد انطلقت يوم 2 ايار/مايو الماضي في رحلة بحرية بهدف توفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية وتعزيز الدبلوماسية البحرية، وعبرت المحيط الهندي والمحيط الاطلسي الجنوبي والشمالي وشاركت في مراسم ذكرى تاسيس القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ.