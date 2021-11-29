بيسكوف: من المهم ألا تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً تعيق المصادقة على “التيار الشمالي-2” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2021 - 14:38

بيسكوف: من المهم ألا تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً تعيق المصادقة على “التيار الشمالي-2”

منذ 28 mins 29 November، 2021
بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف الإثنين، أن الكرملين يعتبر أنه من المهم للغاية ألا تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على أحد أثناء المصادقة على مشروع “التيار الشمالي-2”.

وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان مشروع “التيار الشمالي-2″، سيكون على جدول أعمال اللقاء بين بوتين وبايدن “لا أعتقد أن يحتل مكانة عالية في جدول أعمال اتصالاتنا الثنائية، لأنه في الواقع، الآن هي مرحلة الانتظار، عندما يقوم المنظم بتنفيذ إجراءاته للمصادقة على منشأة بنية تحتية مهمة جداً لأوروبا بأكملها، و كل الأشياء الأخرى، في الواقع، لا ينبغي أن تقلق الولايات المتحدة الأميركية. من المهم جداً، بالطبع، ألا تمارس الولايات المتحدة الأميركية ضغوطاً على أي كان فيما يتعلق بتنفيذ المصادقة الجارية لهذا المشروع”.

ولم يستبعد بيسكوف أن يوضح بوتين موقفه من هذه القضية في هذا اللقاء. وكان بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن العقوبات ضد “التيار الشمالي 2 هي استمرار للغة، التي لا تريد الولايات المتحدة التخلي عنها، ويعتبرها الكرملين سلبية للغاية”؛ مؤكداً أنها “غير قانونية وخاطئة، لاسيما في وقت تجري فيه محاولات تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة”.

المصدر: سبوتنيك

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