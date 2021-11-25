الذهب يصعد مع نزول الدولار

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات مائلة للتشديد من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حدت من جاذبية المعدن وأبقته عند ما يقل كثيرا عن المستوى الهام البالغ 1800 دولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1791.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني يوم الأربعاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1791.60 دولار.

انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة عن أعلى مستوى له في 16 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يقلل من تكلفة المعدن بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال هيتيش جين كبير المحللين في يس سكيوريتيز بمومباي “نظرا لأن الأسواق تتوقع بعض التطبيع في السياسة النقدية، من المفترض أن يؤثر ذلك على الذهب على المدى القصير. لكن من غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل كبير نظرا للعبء المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة والديون الحكومية الكبيرة المتراكمة”.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.59 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.6 بالمئة إلى 989.77 دولار، وزاد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1893.76 دولار.

المصدر: رويترز