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November 23 2021 - 03:52

أكثر من 90 مرشحا.. إغلاق باب الترشح للانتخابات الليبية

منذ 2 ساعة 23 November، 2021
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عربي وإقليمي - ليبيا

أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة نهاية الشهر المقبل، حيث تقدم لخوضها أكثر من 90 مرشحا بينهم سيدتان.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إغلاق باب الترشح مشاء اليوم الإثنين بعد أسبوعين على عملية قبول الطلبات، بينما ذكرت وسائل إعلام ليبية أن أكثر من 90 شخصا قدّموا أوراق ترشحهم.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية يوم غد الثلاثاء العدد النهائي للمرشحين الذي قدموا أوراق ترشحهم، قبل أن تنشر نحو 12 اسما قُبلت طلبات ترشحهم بعد درس ملفاتهم والرد على طعون محتملة.

وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية، على رأسها سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إلى جانب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتقدّمت امرأتان فقط للرئاسة، هما رئيسة حزب الحركة الوطنية، ليلى بن خليفة (46 عاما)، والباحثة في العلوم الاجتماعية، هنيدة المهدي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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