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November 22 2021 - 20:24

القومي السوري حيا منفذ عملية القدس

منذ 20 mins 22 November، 2021
الحزب القومي
لبنان

حيا الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان اليوم، “منفذ عملية القدس الشهيد البطل فادي أبو شخيدم، والتي تأتي بعد يومين من عملية الشهيد الشاب عمر أبو عصب، مما يؤكد انخراط شعبنا في المواجهة المفتوحة مع العدو بكل فئاته العمرية وعلى مساحة فلسطين المحتلة”.

واستنكر “القرار البريطاني إدراج حركة حماس على قائمة الإرهاب”.

وأكد “دعم كل حركات المقاومة في فلسطين وخيار الكفاح المسلح، السبيل الوحيد لتحرير الأرض وطرد الاحتلال، وكذلك استعداد القوميين الاجتماعيين للقتال على كل الجبهات الجنوبية لاستعادة الحق وكامل التراب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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