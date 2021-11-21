لجنة الأسير سكاف نعت أبو شخيدم: المقاومة المسلحة هي الخيار الصحيح للتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 21 2021 - 18:28

لجنة الأسير سكاف نعت أبو شخيدم: المقاومة المسلحة هي الخيار الصحيح للتحرير

منذ 23 mins 21 November، 2021
الشيخ فادي أبو شخيدم
لبنان

نعت لجنة عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، في بيان، “الشهيد الفلسطيني الشيخ فادي أبو شخيدم، الذي نفذ اليوم عملية فدائية بطولية عند باب السلسلة في القدس المحتلة، والتي قتل فيها جندي صهيوني وجرح 3 مستوطنين مغتصبين لأرض فلسطين الحبيبة”.

واعتبرت اللجنة أن “هذه العمليات البطولية التي ينفذها الشباب الفلسطيني وتضحياتهم التي قل نظيرها، أثبتت للعالم أجمع بأن المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد والصحيح للتحرير الكامل، لأن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية ينحازون إلى جانب العدو ويغطون جرائمه”.

وأكدت أن “فلسطين ستتحرر من البحر إلى النهر بفضل قبضات المقاومين في فلسطين. فألف تحية وتحية لروح الشهيد البطل فادي أبو شخيدم، وإلى شهداء فلسطين كافة، الذين يرسمون أمامنا الطريق الصحيح للانتصارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة