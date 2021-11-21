حزب الله يبارك عملية الشيهد أبو شخيدم في القدس المحتلة ويعتبرها رسالة قوية للكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2021 - 16:56

حزب الله يبارك عملية الشيهد أبو شخيدم في القدس المحتلة ويعتبرها رسالة قوية للكيان الصهيوني

منذ 14 mins 21 November، 2021
بيان حزب الله
لبنان

أشاد حزب الله بالعملية البطولية التي نفذها الشيخ المجاهد فادي ابو شخيدم في القدس المحتلة ‏صباح اليوم.

وتقدم في بيان له”بآيات التبريك الى الاخوة المجاهدين في حركة المقاومة الاسلامية حماس ‏وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة”.‏

وأكد حزب الله ان”هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات،وتبعث برسالة قوية لكيان العدوان ان كل ‏جرائمه وعملياته الارهابية لن تبقى من دون رد”.‏

وأضاف”ان هذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب ‏الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات ان ‏شاء الله”.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية

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