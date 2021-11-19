تجمع المهنيين السودانيين يكشف عن تسجيلات “لتورط أمنيين في قتل المتظاهرين” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2021 - 07:38

تجمع المهنيين السودانيين يكشف عن تسجيلات “لتورط أمنيين في قتل المتظاهرين”

منذ 29 mins 19 November، 2021
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السودان - عربي وإقليمي

أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن “تسجيلات توثق تورط عدد من رجال الشرطة في اغتيال وقنص المتظاهرين”.

جاء ذلك في بيان للتجمع عقب ساعات على نفي الشرطة السودانية استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأفاد البيان بأن “القوى الثورية لديها تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من قوات الشرطة بالخرطوم، في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين”.

وأوضح البيان أن “مجزرة 17 نوفمبر الجاري تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب”.

والأربعاء، أعلن التجمع مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمهم بمدينة بحري شمالي الخرطوم، خلال احتجاجات التنديد بـ”الانقلاب العسكري” .

وفي وقت سابق الخميس، قالت الشرطة السودانية إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين، والتزمت بتفريق الاحتجاجات “وفق المعايير الدولية”.

المصدر: وكالات

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