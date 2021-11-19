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November 19 2021 - 07:36

قائد الشرطة السودانية ينفي ضلوعها في قتل المتظاهرين

منذ 2 ساعة 19 November، 2021
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السودان - عربي وإقليمي

دافع قائد الشرطة السودانية خالد مهدي إبراهيم عن قواته، وقال إنها استخدمت فقط الوسائل القانونية لاحتواء الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وجاءت تصريحات إبراهيم غداة الإعلان عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بإطلاق الرصاص الحي عليهم خلال احتجاجات ضد انقلاب 25 أكتوبر، في أعلى حصيلة يومية للقتلى منذ الانقلاب.

وفي مؤتمر صحفي عقد الخميس في الخرطوم، أصر إبراهيم على أن الشرطة تحمي المدنيين كما استخدمت بالأساس الغاز المسيل للدموع لاحتواء العنف في الاحتجاجات.

وجدد التأكيد على وقوع إصابات في صفوف الشرطة، وتعهد بالتحقيق في أي قتل سواء لمدنيين أو غيرهم.

وسقط معظم قتلى الأربعاء في منطقة بحري في الخرطوم ومدينة أم درمان وفقا للجنة أطباء السودان، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ الانقلاب إلى 39 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة المئات.

المصدر: وكالات

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