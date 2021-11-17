بالفيديو | عملية طعن بالقدس والإحتلال يعتقل والدي وشقيق الشهيد ومواجهات في العيسوية

استشهد فتى، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طريق الواد المؤدية للمسجد الأقصى، وهي إحدى الطرق الرئيسية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على فتى قرب “الهوسبيس”، بزعم محاولته طعن مستوطنين.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاما) من العيسوية. وفي وقت لاحق أغلقت قوات الاحتلال بابي العامود والساهرة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من أمام أحد أبواب المسجد الأقصى، وأغلقت معبر قلنديا، وأخلت ساحة باب الاسباط من المواطنين المتواجدين هناك بالقوة واعتدت على الصحفيين. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت ابواب البلدة القديمة بالتزامن مع اعتقال أحد المواطنين وهو المقدسي محمد سرحان من أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى. وأضاف الشهود إن قوات الاحتلال احتجزت مئات المركبات على حاجز قلنديا بعد اغلاقه بشكل مفاجئ ومنعت المواطنين القادمين سيرا على الأقدام من عبور الحاجز أيضا.

الاحتلال يعتقل والدي وشقيق الشهيد أبو عصب

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، والدي وشقيق الشهيد المقدسي الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاما) الذي أطلقت قوات الاحتلال عليه النار مساء اليوم في شارع الواد بالقدس المحتلة بحجة تنفيذه عملية طعن.

وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الاحتلال ومخابراته اقتحمت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة وداهمت منزل المواطن إبراهيم أبو عصب واعتقلته وزوجته ونجله حسين (18 عاما). وعقب الاقتحام، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمواطنين في البلدة، أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت تجاههم ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.

المصدر: وكالة وفا