الحلبي أعلن أن الموظفين سيحضرون إلى الوزارة التربية يوميا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2021 - 21:50

الحلبي أعلن أن الموظفين سيحضرون إلى الوزارة التربية يوميا

منذ 46 mins 17 November، 2021
وزير التربية عباس الحلبي
لبنان

تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، الحال الصحية للموظف في الوزارة الذي تعرض لجروح في وجهه، نتيجة فتح زميل له الباب الزجاجي لردهة المصادقات بصورة مفاجئة.

وتأكد وزير التربية من سلامته والاهتمام الطبي به وخروجه من المستشفى.

كما اطمأن إلى أن “أي مواطن من أصحاب المراجعات أو الساعين إلى مصادقة شهاداتهم لم يصب بأذى”، مؤكدا “أن الموظفين سيحضرون إلى الوزارة يوميا لإنجاز معاملات المواطنين، بحيث لم يعد هناك من ضرورة للزحام والتدافع الناتج من حضور الموظفين يوما واحدا في الأسبوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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