لبنان | ارتفاع عدد شهداء العدوان الى 492 و1645 مصابا.. وفتح عشرات المدارس لاستقبال الأهالي

ارتفع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان منذ صباح اليوم الاثنين الى 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح، في حين اعلنت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات ، اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين، من المناطق المتضررة.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث جديد لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك اليوم ، وفيه ان الغارات أدت إلى استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح.
الى ذلك ، وضعت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين من المناطق المتضررة، وأرقام خطوط الاتصال الساخنة في خدمة المواطنين.
و اعلنت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات في بيان رقم 2، انه “الحاقاً بالبيان الأول الذي صدر عن اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات حول تنظيم حركة النزوح الداخلي، فيما يلي اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين من المناطق المتضررة:
* بيروت: 01-987001 / 81-075453
مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية
ثانوية جبران التويني الرسمية
مدرسة العلامة صبحي الصالح الرسمية
* جبل لبنان: 81-033910 / 05-924225
مدرسة عيتات الرسمية
مدرسة مجدليا الرسمية
مدرسة باتر الرسمية
مدرسة بيصور الرسمية
مدرسة جون الرسمية
تجمع مدارس شحيم الرسمية
تكميلية بتلون الرسمية
مدرسة بعورتا الرسمية
مدرسة بعاصير الرسمية
مدرسة الجاهلية الرسمية
مدرسة القماطية الرسمية
مدرسة عرمون الرسمية
مدرسة كترمايا الرسمية
مدرسة رميلة الرسمية
مدرسة بشامون الرسمية
مدرسة الشهيد رفيق الحريري دوحة عرمون
مجمع الرئيس بري بئر حسن
المدرسة الفندقية الدكوانة الرسمية
مدرسة بعبدا المختلطة الرسمية
مدرسة العبادية الرسمية
مدرسة شانيه الرسمية
مدرسة عين دارة الرسمية
تكميلية جل الديب الرسمية
متوسطة سد البوشرية للصبيان الرسمية
مدرسة عين عنوب الرسمية
مدرسة الشويفات القبة صبيان الرسمية
مدرسة عقبة بياقوت الرسمية
مدرسة تحويطة الغدير الرسمية
مدرسة برج البراجنة الثانية الرسمية
مدرسة برج البراجنة الاولى المختلطة الرسمية
مدرسة المشرفة الرسمية
مدرسة كمال جنبلاط الرسمية
مدرسة برجا ديماس الرسمية
مدرسة برجا المختلطة الرسمية
مدرسة شويفات القبة بنات الرسمية
مدرسة وطى المصيطبة الرسمية ( البنات سابقا )
مدرسة العمروسية الثانية الرسمية
مدرسة العمروسية الثالثة الرسمية
مدرسة سبنيه الرسمية
مدرسة بدغان الرسمية
مدرسة الغدير الرسمية
* الجنوب: 81-072619 / 03-732656 / 07-752709
متوسطة صور الرسمية ١
ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية
المدرسة الكويتية الرسمية
مدرسة الشهيد معروف سعد الرسمية
مدرسة مرجان الرسمية
متوسطة الياس مرعي الرسمية – روم
متوسطة حارة صيدا الرسمية
ثانوية حارة صيدا الرسمية
متوسطة مغدوشه الرسمية
مدرسة عبرا الرسمية
مدرسة درب السيم الرسمية
ابتدائية جزين الرسمية
متوسطة جزين الرسمية
ثانوية الإمام الصدر الرسمية صور
* البقاع : 08-808211 / 81-479342″
ابتدائية قب إلياس الرسمية
معهد التعليم والتدريب زحلة
متوسطة غزة الرسمية
ثانوية المنارة الرسمية
متوسطة القرعون الرسمية
متوسطة كوكبا الرسمية
متوسطة ضهر الأحمر الرسمية
متوسطة المعلقة الرسمية المختلطة
متوسطة المعلقة الرسمية للبنات
ثانوية حوش الامراء الرسمية
متوسطة مجدل بلهيص الرسمية
متوسطة جب فرح- عز العرب الرسمية
متوسطة المرج الرسمية
متوسطة كامد اللوز الرسمية
متوسطة بعلول الرسمية
متوسطة كفريا الرسمية
مدرسة حي الفضل الرسمية
ثانوية صغبين الرسمية
* الشمال:
معهد زغرتا الفني الرسمي
المعهد الفندقي المينا طرابلس الرسمي
* بعلبك الهرمل:
متوسطة دير الأحمر الرسمية
متوسطة سليم حيدر بدنايل الرسمية
متوسطة القاع الرسمية
متوسطة راس بعلبك الرسمية
متوسطات عرسال (٢-٣-٤-٥)
ثانوية راس بعلبك الرسمية
ثانوية الفاكهة الرسمية
المصدر: وكالة يونيوز