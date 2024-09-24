لبنان | ارتفاع عدد شهداء العدوان الى 492 و1645 مصابا.. وفتح عشرات المدارس لاستقبال الأهالي

ارتفع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان منذ صباح اليوم الاثنين الى 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح، في حين اعلنت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات ، اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين، من المناطق المتضررة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث جديد لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك اليوم ، وفيه ان الغارات أدت إلى استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح.

الى ذلك ، وضعت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين من المناطق المتضررة، وأرقام خطوط الاتصال الساخنة في خدمة المواطنين.

و اعلنت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات في بيان رقم 2، انه “الحاقاً بالبيان الأول الذي صدر عن اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات حول تنظيم حركة النزوح الداخلي، فيما يلي اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين من المناطق المتضررة:

* بيروت: 01-987001 / 81-075453

مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية

⁠ثانوية جبران التويني الرسمية

⁠مدرسة العلامة صبحي الصالح الرسمية

* جبل لبنان: 81-033910 / 05-924225

مدرسة عيتات الرسمية

مدرسة مجدليا الرسمية

مدرسة باتر الرسمية

مدرسة بيصور الرسمية

مدرسة جون الرسمية

تجمع مدارس شحيم الرسمية

تكميلية بتلون الرسمية

مدرسة بعورتا الرسمية

مدرسة بعاصير الرسمية

مدرسة الجاهلية الرسمية

مدرسة القماطية الرسمية

مدرسة عرمون الرسمية

مدرسة كترمايا الرسمية

مدرسة رميلة الرسمية

مدرسة بشامون الرسمية

مدرسة الشهيد رفيق الحريري دوحة عرمون

مجمع الرئيس بري بئر حسن

المدرسة الفندقية الدكوانة الرسمية

مدرسة بعبدا المختلطة الرسمية

مدرسة العبادية الرسمية

مدرسة شانيه الرسمية

مدرسة عين دارة الرسمية

تكميلية جل الديب الرسمية

متوسطة سد البوشرية للصبيان الرسمية

مدرسة عين عنوب الرسمية

مدرسة الشويفات القبة صبيان الرسمية

مدرسة عقبة بياقوت الرسمية

مدرسة تحويطة الغدير الرسمية

مدرسة برج البراجنة الثانية الرسمية

مدرسة برج البراجنة الاولى المختلطة الرسمية

مدرسة المشرفة الرسمية

مدرسة كمال جنبلاط الرسمية

مدرسة برجا ديماس الرسمية

مدرسة برجا المختلطة الرسمية

مدرسة شويفات القبة بنات الرسمية

مدرسة وطى المصيطبة الرسمية ( البنات سابقا )

مدرسة العمروسية الثانية الرسمية

مدرسة العمروسية الثالثة الرسمية

مدرسة سبنيه الرسمية

مدرسة بدغان الرسمية

مدرسة الغدير الرسمية

* الجنوب: 81-072619 / 03-732656 / 07-752709

متوسطة صور الرسمية ١

ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية

المدرسة الكويتية الرسمية

مدرسة الشهيد معروف سعد الرسمية

مدرسة مرجان الرسمية

متوسطة الياس مرعي الرسمية – روم

متوسطة حارة صيدا الرسمية

ثانوية حارة صيدا الرسمية

متوسطة مغدوشه الرسمية

مدرسة عبرا الرسمية

مدرسة درب السيم الرسمية

ابتدائية جزين الرسمية

متوسطة جزين الرسمية

ثانوية الإمام الصدر الرسمية صور

* البقاع : 08-808211 / 81-479342″

ابتدائية قب إلياس الرسمية

معهد التعليم والتدريب زحلة

متوسطة غزة الرسمية

ثانوية المنارة الرسمية

متوسطة القرعون الرسمية

⁠متوسطة كوكبا الرسمية

متوسطة ضهر الأحمر الرسمية

متوسطة المعلقة الرسمية المختلطة

متوسطة المعلقة الرسمية للبنات

ثانوية حوش الامراء الرسمية

متوسطة مجدل بلهيص الرسمية

متوسطة جب فرح- عز العرب الرسمية

متوسطة المرج الرسمية

متوسطة كامد اللوز الرسمية

متوسطة بعلول الرسمية

متوسطة كفريا الرسمية

مدرسة حي الفضل الرسمية

ثانوية صغبين الرسمية

* الشمال:

معهد زغرتا الفني الرسمي

المعهد الفندقي المينا طرابلس الرسمي

* بعلبك الهرمل:

متوسطة دير الأحمر الرسمية

متوسطة سليم حيدر بدنايل الرسمية

متوسطة القاع الرسمية

⁠متوسطة راس بعلبك الرسمية

متوسطات عرسال (٢-٣-٤-٥)

ثانوية راس بعلبك الرسمية

⁠ ثانوية الفاكهة الرسمية

المصدر: وكالة يونيوز