المقاومة تستنفر في غزة

قالت مصادر نقلاً عن فصائل المقاومة في قطاع غزة لصحيفة “الأيام” الأربعاء انها رفعت حالة التأهب القصوى، تحسباً من إقدام الاحتلال على ارتكاب عمل عسكري ضد القطاع.

وبينت مصادر المقاومة انها استنفرت كل قواتها العسكرية والاستخباراتية مؤخراً بعد حصولها على إشارات واستنتاجات قوية بخطورة الأوضاع الأمنية قد يترتب عليه إقدام الاحتلال على ارتكاب عمل عسكري ضد القطاع أو تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات وازنة وكبيرة في المقاومة”.

وأضافت المصادر أن المقاومة تتخذ منذ عدة أيام أقصى التدابير والاحتياطات الأمنية حول عناصرها وقياداتها تحسباً من عملية غدر إسرائيلية، مبيناً أن أمن المقاومة يرصد منذ عدة أيام تحركات استخباراتية وعسكرية إسرائيلية مكثفة حول القطاع تقودها طائرات تجسسية تجوب أجواء القطاع بشكل دائم بالإضافة إلى التحركات الإسرائيلية اليومية على طول الحدود البرية والبحرية للقطاع.

وأكدت المصادر، أن المقاومة، لم تكتفِ بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بل قامت بتنفيذ مناورات ليلية ونهارية مؤخراً لإحباط أي مفاجأة قد يقدم عليها جيش الاحتلال، مبينة أن استقرار الوضع العسكري على حدود القطاع لن يوهم المقاومة ولن يخدعها.

المصدر: فلسطين اليوم