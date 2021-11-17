تصدير مليون و31 ألف طن بضائع إيرانية إلى العراق عبر منفذ مهران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 17 2021 - 05:06

تصدير مليون و31 ألف طن بضائع إيرانية إلى العراق عبر منفذ مهران

منذ 1 ساعة 17 November، 2021
Exports Iran Iraq
اقتصاد - صفحات منوعة

أعلن المدير العام لجمارك محافظة إيلام الإيرانية روح الله غلامي، أن حجم صادرات البلاد من البضائع إلى العراق عبر منفذ مهران خلال العام الحالي بلغ مليونا و13 ألف طن.
وقال غلامي إن الحجم الحالي للصادرات يظهر نموا بنسبة 140% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
وقدّر غلامي عدد الشاحنات الناقلة للبضائع المصدرة إلى العراق عبر منفذ مهران 400 إلى 600 شاحنة يوميا، مشيرا إلى أن اكثر من 2000 شاحنة تحمل البضائع وصلت إلى حدود مهران خلال العام الحالي.
وبين غلامي أن “من أهم المنتجات المصدرة إلى العراق عبر الحدود هي مواد البناء والأجهزة المنزلية والمنتجات الصناعية والمنتجات البلاستيكية والزجاج والفواكه والخضروات الطازجة”.

المصدر: مواقع اخبارية

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة