الحاج النمر خلال تكريم حزب الله خريجي طلاب المهني في الهرمل: المقاومة ستنتصر في معركة كسر الحصار

كرمت التعبئة التربوية لحزب الله في الهرمل الخريجين من طلاب الشهادة الرسمية للتعليم المهني LT باحتفال أقيم في قاعة مجمع سيد الشهداء، برعاية مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر، في حضور فاعليات بلدية واختيارية وتربوية وذوي الطلاب المكرمين.

النمر

وألقى النمر كلمة بالمناسبة، اكد فيها “أن المقاومة حاضرة لأن تنتصر في كل المواقع وستنتصر في معركة كسر الحصار. وستؤكد للعالم ان المجتمع الذي لم ينهزم في معركة السلاح لا يمكن كسر ارادته، وصراع اليوم هو صراع إرادات”.

أضاف: “أميركا تعمل على منظومة حصار المقاومة، ونحن نؤكد من موقعنا الصمود في كل المواقع، فانتصارنا في مواجهة الحصار هو منع تحقيق أهداف الخصم، الذي يريدنا ان ننكسر وسنمنعه بالصمود الذي له وسائل عدة”.

واكد الحاج نمر “أن الحقل التربوي تأثر كما كل مجالات الحياة بالازمة الاقتصادية، معروفة الأسباب والمخطط لها، والتي تأتي ضمن صراع له علاقة بالداخل والخارج، ودائما في خدمة إسرائيل التي تؤمن الولايات المتحدة الأميركية الحماية لها لتكون المسيطرة في الشرق الاوسط”.

ورأى “أن جزءا من المواجهة والتحدي والصمود في الموضوع التربوي، هو الا يبقى طالب ولا معلم خارج المدرسة، وألا نترك مدرسة تقفل ابوابها أمام التعليم. ونحن حاضرون بجدارة لتحمل هذه المسؤولية”.

وانتقد “الدول التي تستقوي على بلدنا وتعودت على أن تتعامل مع الاخرين بازدراء واحتقار وتتدخل بشأن من تريد دون اي حساب وكرامة للاخرين”، وقال: “هناك في البلد من تعود ان يكون صغيرا وأن تهون كرامته عليه، ونحن لسنا من ذلك الفريق، وقد دفعنا دما وتضحيات كبيرة من اجل كرامتنا، فلا يستطيع احد في هذا العالم ان يفرض إرادته علينا أو يتحكم بنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام