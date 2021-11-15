الرئيس ميقاتي ترأس اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة على المرفق العام

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثالث ل”لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام”، عصر اليوم، في السرايا الكبيرة.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري الخوري، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والطاقة والمياه وليد فياض، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

رياشي

بعد الاجتماع، قالت الوزيرة رياشي: “كنا طلبنا من معالي وزير المالية إعداد دراسة حول ارتدادات مختلف الأزمات على سير عمل القطاع العام، إلا أن تفاقم الأزمات وتسارعها يسابقان الحلول التي نسعى إلى اعتمادها. من هنا، ارتأت اللجنة عقد اجتماع آخر الخميس المقبل كي يتسنى لوزير المالية إعداد دراسة مع أرقام واضحة ومحددة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام