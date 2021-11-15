“جبهة العمل” استنكرت الاساءة لرسول الله(ص): على المرجعيات الدينية رفض هذا الفعل

استنكرت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها الاثنين “تهجم القس المصري زكريا بطرس على رسول الاسلام محمد بن عبد الله(ص) بألفاظ نابية”.

ولفتت الجبهة الى أن “رسول الله لن يضره أحد بالتهجم عليه، فهو في عليائه وفي جنان الخلد عند ربه في الفردوس الأعلى”، ودعت الى “محاسبة بطرس وغيره من الذين أساءوا إلى الرسول بالكلام البذيء والألفاظ المشينة ومنعهم من الكلام واعتلاء المنابر التي يستخدمونها لأهدافهم المشؤومة الحاقدة”.

وأكدت الجبهة ان “على المرجعيات الدينية أن ترفض وتستنكر هذا الفعل الذي يدين فاعله ويجعله محط ملاحقة قانونية، لأن التجديف والتهجم على أي من الرسل والكتب السماوية يعاقب عليه القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام