حزب الله إستقبل وفدا من الجهاد الإسلامي في صيدا مباركا بيوم الشهيد

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة مسؤول العلاقات الإسلامية في الحركة شكيب العينا، يرافقه مسؤول العلاقات الإجتماعية محمد رشيد، ومسؤول ملف شؤون الأونروا في لبنان جهاد محمد، في مقر الحزب في صيدا للتبريك بيوم شهيد المقاومة الإسلامية، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة في الحزب علي الزينو.

وقدم الوفد بحسب بيان للحزب “التهنئة والتبريكات لقيادة حزب الله بهذا اليوم المجيد لكافة قوى المقاومة الذين قدموا العديد من خيرة شباب هذه الأمة للدفاع عن كرامتها وعن أراضيها المحتلة في مواجهة العدو الصهيوني”.

وأكد المجتمعون “دور الشهداء في مسيرة الجهاد والمقاومة على طريق النصر والتحرير على أعداء الأمة الذين وببركة دمائهم الزكية أناروا الطريق أمام إخوانهم المجاهدين”.

وشددوا أنه “بفضل دماء الشهداء الأبرار إستعادت الأمة عزها ومجدها وكرامتها بعد أن كانت تعيش تحت كنف الإحتلال الذي يمارس عليها يوميا كل انواع الظلم والإضطهاد”.

وختم المجتمعون بالتأكيد على “ضرورة الحفاظ على إنجازات هؤلاء الشهداء من خلال السير على نهجهم للوصول إلى الأهداف التي كانوا يصبون إليها ألا وهي النصر أو الشهادة، معاهدين الشهيد في يومه الإستمرار على نهج الجهاد والمقاومة ونهج الشهادة التي رسموها بدمائهم الطاهرة وأثمرث الانجازات والإنتصارات في كل الساحات والميادين.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام